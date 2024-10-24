Укравших почти тонну цветных металлов с завода работников задержали

В Красноярском крае задержали торговавших краденым металлом работников завода

В Красноярском крае сотрудники МВД и Росгвардии задержали двух подозреваемых в хищении почти тонны металлов на промышленном предприятии. Об этом в четверг, 24 октября, в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба Росгвардии.

По данным силовиков, задержанными оказались мастер и начальник участка завода, которые на протяжении полугода занимались незаконным сбытом цветных металлов. Работников предприятия задержали во время продажи очередной партии похищенного третьим лицам. Ущерб от деятельности подозреваемых оценивается в 1,7 миллиона рублей. Во время обыска в их гараже и грузовом автомобиле нашли еще порядка 900 килограмм различных цветных металлов.

10 августа сообщалось, что владельца российского золотоперерабатывающего завода заподозрили в краже золота.