В допинг-деле фигуристки Валиевой появились 60 препаратов. Ее бывший врач объяснил, почему это нормально

Шветский объяснил появление 60 препаратов в деле Валиевой отчетностью

Бывший врач сборной России по фигурному катанию Филипп Шветский объяснил появление в допинг-деле фигуристки Камилы Валиевой 60 наименований препаратов. Заявление медика из его открытого письма приводит «Советский спорт».

«Данные взяты из документов, по которым врач сборной отчитывается о заранее собранных препаратах перед выездом на спортивное мероприятие, а не из истории болезни, подтверждающей их прием», — заявил он.

Таким образом врач опроверг лекарственную зависимость Валиевой. Шветский заключил, что спектр перечисленных препаратов «совершенно не соответствует распространенной информации о лекарственной зависимости спортсменки».

Фото: Сергей Ведяшкин / Сергей Ведяшкин

В CAS заявили о 60 принимаемых Валиевой лекарствах и добавках

В феврале 2024 года в Спортивном арбитражном суде (CAS) заявили, что Валиева принимала десятки различных разрешенных препаратов и пищевых добавок в период с 2020 по 2021 год.

Речь шла о 60 препаратах. Список был составлен на основе данных Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

В положительной пробе фигуристки от 25 декабря 2021 года, кроме запрещенного триметазидина, обнаружили три разрешенных вещества — стероид экдистерон, гипоксен и L-карнитин.

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Валиеву дисквалифицировали на четыре года по делу о допинге

В конце января 2024 года CAS вынес вердикт в отношении Камилы Валиевой по делу о допинге. Спортсменку дисквалифицировали на четыре года с 25 декабря 2021-го. С этого же момента были аннулированы все медали, которые спортсменка завоевала в личных соревнованиях, — девять титулов, включая чемпионство Европы.

Таким образом, Валиеву лишили золотой медали за победу в командном турнире на Олимпийских играх 2022 года в Пекине в составе сборной России.

Скандал начался с того, что в пробе фигуристки от декабря 2021 года были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. Олимпийский комитет России сравнил дисквалификацию Валиевой с объявлением войны российскому спорту. В комитете обратили внимание на то, что взятая в декабре 2021 года допинг-проба полтора месяца находилась в шведской лаборатории вопреки установленным срокам.

В январе 2023 года дисциплинарный комитет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) проинформировал Всемирное антидопинговое агентство (WADA) о невиновности Валиевой.