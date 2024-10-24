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13:34, 24 октября 2024Бывший СССР

В Литве помощь Украине назвали лучшей инвестицией в безопасность

Спикер Сейма Литвы: помощь Украине является лучшей инвестицией в безопасность

Фото: darko m / Shutterstock / Fotodom

В Литве помощь Украине назвали лучшей инвестицией в безопасность. Об этом сообщила спикер парламента республики Виктория Чмилите-Нильсен.

По ее словам, Литва выделяет более трех процентов от своего ВВП на оборону. Однако Нильсен заявила, что лучшая инвестиция для республики в безопасность — это помощь Украине.

Спикер отметила, что Литва якобы испытывает давление со стороны России. Однако этот факт не остановит Вильнюс продолжать оказывать помощь Украине в многих сферах.

Ранее в Литве предложили НАТО разработать план обороны Украины до вступления Киева в альянс. Разработка такого плана, по мнению представителей властей Литвы, могли бы стать «серьезным сигналом Москве».

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      Сергей Болиев
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