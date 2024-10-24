В МИД раскрыли детали закрытия консульства в Познани

Посол в Польше Андреев: Россия не получила ноту о закрытии консульства

Москва еще не получила ноту от Варшавы о закрытии генерального консульства в Познани. Об этом заявил посол России Сергей Андреев, передает РИА Новости.

«Что касается реакции на ноту польской стороны по этому вопросу, то мы в настоящее время не можем эту реакцию представить потому, что мы до сих пор никакой ноты по этому вопросу не получали», — рассказал дипломат.

Андреев добавил, что польская сторона до сих пор не предоставила какой-либо информации о закрытии дипломатического представительства. Он указал, что Варшава не объявила сроки и не раскрыла перечень дипломатических работников, чье местонахождение на территории страны признано нежелательным.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава не получала реакцию Москвы на закрытие генерального консульства России в Познани. Он добавил, что польская сторона ожидает реакции России в течение нескольких ближайших дней.