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15:44, 23 октября 2024Мир

В МИД Польши высказались о реакции Москвы на закрытие генконсульства в Познани

Глава МИД Польши Сикорский: Варшава не получала реакцию Москвы

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Варшава не получала реакцию Москвы на закрытие генерального консульства России в Познани. Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, передает TVP Info.

«Пока что такой реакции формально нет», — рассказал дипломат.

Сикорский добавил, что польская сторона ожидает реакции России в течение нескольких ближайших дней.

Ранее Сикорский допустил высылку посла России из страны. Он подчеркнул, что «до этого еще не дошло», однако Варшава рассматривает такую возможность, «если диверсионные акты будут продолжаться». По мнению главы польского МИД, в таком случае Россия примет аналогичное решение.

В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о способностях Сикорского. Она усомнилась, что он способен на что-то большее.

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      Максим Габриелян
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