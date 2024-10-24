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16:19, 24 октября 2024Бывший СССР

В Молдавии рассказали о предстоящих отставках в руководстве

Спикер парламента Молдавии Гросу: в руководстве республики пройдут отставки
Игорь Гросу

Игорь Гросу. Фото: imago-images.de / Fotostand / Globallookpress.com

В руководстве Молдавии пройдет серия отставок после второго тура выборов президента. Об этом заявил спикер парламента республики и лидер правящей партии «Действие и солидарность» Игорь Гросу, пишет издание Noi.

По словам политика, стране нужны новые люди в кризисные времена. При этом, он ушел от прямого ответа на вопрос, будут ли увольнения после президентских выборов. «Очевидно, ничто не высечено на камне. Ситуация меняется, и нам приходится каждый раз отвечать новыми подходами, новыми людьми, чтобы добиться успеха», — заявил Гросу.

Он также добавил, что люди могут привлекаться на работу в руководство республики из-за рубежа. Конкретики в этом случае он также не привел.

Ранее Центральная избирательная комиссия Молдавии сообщила окончательные итоги президентских выборов 20 октября. Действующий президент Майя Санду от партии «Действие и солидарность» набрала 42,49 процента голосов избирателей, а Александр Стояногло от Партии социалистов — 25,95 процента.

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      Сергей Болиев
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