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15:38, 24 октября 2024Экономика

В Москве стало больше готовых к проживанию арендных квартир

В Москве количество меблированных квартир под аренду достигло 95 %
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

В Москве количество полностью меблированных квартир, сдаваемых в аренду, с последние три года выросло с 72 до 95 процентов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные агентства «Инком-Недвижимость».

За это же время доля квартир в аренду, укомплектованных всей необходимой бытовой техникой, возросла с 86 до 98 процентов. Таким образом, как объяснили эксперты, в большинстве немеблированных квартир кухни все-таки будут полностью оборудованными, в том числе и техникой.

При этом собственники имели возможность не подготавливать квартиру к сдаче заблаговременно в периоды высокого спроса на аренду. В этом случае они приобретали предметы интерьера и бытовой техники для квартирантов сразу после подписания договора найма и получения арендной платы, рассказала заместитель управления аренды квартир агентства «Инком-Недвижимость» Оксана Полякова.

Квартиры без обстановки в настоящее время сдаются в среднем на 10 процентов дешевле полностью обустроенных. При этом такие предложения невыгодны арендаторам — разницы в суммах недостаточно, чтобы они смогли обставить квартиру за свой счет.

Поднять цену на 10-15 процентов может и предварительная подготовка жилья, объяснила руководитель департамента городской недвижимости агентства «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Мищенко. По ее словам, квартиры с «бабушкиным ремонтом» также могут найти своих арендаторов, при этом они, как правило, находятся примерно в два раза дольше в экспозиции, чем жилье, приведенное в надлежащий вид.

Ранее была найдена самая дорогая квартира в аренду в столице. Лот обойдется в 4,2 миллиона рублей ежемесячно.

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      Мария Черкасова
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