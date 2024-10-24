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23:58, 24 октября 2024Россия

В небе над российским регионом сбили беспилотник

Богомаз сообщил об уничтожении средствами ПВО дрона над Брянской областью

Фото: Ali Hashisho / Globallookpress.com

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале сообщил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над регионом.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО министерства обороны РФ», — заявил он.

По словам Богомаза, пострадавших и разрушений в результате падения осколков дрона нет.

Ранее стало известно, что в Курской области дрон-камикадзе ВСУ атаковал машину, в которой ехали мирные жители. Беспилотник ударил по легковому автомобилю в районе одного из сел в Большесолдатском районе региона.

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      Марина Совина
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