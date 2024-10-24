В Подмосковье затопило школу

В гимназии Люберец затопило школу из-за прорыва трубы

В гимназии №24 подмосковных Люберец произошел потоп из-за коммунальной аварии. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Очевидцы рассказали, что вода затапливает помещения столовой и актового зала. «С потолка льет вода будто дождь», — рассказывает ученица школы.

Ранее в новом жилом комплексе (ЖК) в городе Верхней Пышме под Екатеринбургом случился потоп из-за коммунальной аварии. Трубу прорвало в закрытой квартире, в итоге залила три этажа и попала в 18 квартир.

До этого в Волгограде на улице Писемского Кировского района из-за прорыва трубы затопило подъезд жилого дома, а именно квартиры с пятого по второй этажи. В одной из квартир обвалился потолок. Во многих помещениях отключилось электричество.