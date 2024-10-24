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12:47, 24 октября 2024Экономика

В России обнаружили дорожный картель на десятки миллиардов рублей

ФАС выявила дорожный картель на ₽14,9 млрд в Воронежской и Тамбовской областях

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обнаружила нарушения на торгах по капремонту и реконструкции дорог в Воронежской и Тамбовской областях. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным ведомства, компании ООО СМУ-90 и ООО «Спецдортехника» вступили в сговор для поддержания высоких цен. Они заключали госконтракты на выполнение работ по капитальному ремонту и реконструкции дорог. При этом часть торгов проходила в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Согласно предварительной оценке, общая сумма начальных цен контрактов составила 14,9 миллиарда рублей. Против организаций было возбуждено дело, в случае установления вины им грозят штрафы.

Ранее ФАС выявила картель в сфере ЖКХ на общую сумму примерно 827,9 миллиона рублей. В сговоре участвовали шесть компаний.

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      Александра Качан
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