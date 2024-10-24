В российском регионе начал работу созданный для участия в КТО отряд «Барс»

МО: в Курской области начал работу созданный для участия в КТО отряд «Барс»

В Курской области начал работу личный состав добровольческого отряда «Барс-Курск», созданный для участия в контртеррористической операции (КТО). Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства обороны (МО) России.

На подразделение возложили задачи по охране объектов жизнеобеспечения и инфраструктуры. Также «Барс» будет заниматься борьбой с беспилотниками и диверсионно-разведывательными группами противника.

В число задач добровольцев будет входить и эвакуация мирного населения.

«"Барс-Курск" — это уникальное формирование, состоящее преимущественно из добровольцев Курской области», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Ранее стало известно, что заместитель губернатора Курской области Константин Поляков вступил добровольцем в отряд «Барс-Курск».

12 сентября Минобороны России сообщило о создании в Курской, Белгородской и Брянской областях добровольческих отрядов «Барс». Тогда замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров отметил, что основной задачей этих отрядов будет содействие оперативным штабам губернаторов по линии КТО для решения задач, которые в настоящее время возникают.