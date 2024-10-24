В российском регионе сработала система ПВО

Минобороны России заявило об уничтожении беспилотника ВСУ в Белгородской области

В Белгородской области сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

В ведомстве уточнили, что около 12:40 по московскому времени дежурные военные сбили над регионом беспилотник самолетного типа, при помощи которого Вооруженные силы Украины (ВСУ) собирались нанести удар по объектам на российской территории. Информация о районе уничтожения дрона и последствиях на земле не уточняется.

Ранее Минобороны отчиталось о перехвате семи украинских беспилотников в ночь на 24 октября. Три летательных аппарата средства ПВО сбили над Черным морем, еще четыре — в Курской области.

23 октября в сети появилось видео с охотой российского вертолета за украинским безэкипажным катером в Черном море. На кадрах видно, как морской дрон постоянно маневрирует, в это же время пилот ведет по нему огонь из бортового пулемета.