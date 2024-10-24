В самой большой семье в российском регионе родился 16-й ребенок

В самой многодетной семье Тверской области родился 16-й ребенок

Губернатор Тверской области поздравил семью Мартыновых с рождением 16-го малыша. Об этом сообщает Tverigrad.ru.

Новорожденную назвали Аурикой — в переводе с латинского «золотая». Мать и ребенок чувствуют себя хорошо.

«Рождение дочки в Год семьи для нас вдвойне здорово. Имя для дочки заранее не подбирали. Имена детям даю только после того, как на них посмотрю», — рассказала Валентина Мартынова.

Всего в семье десять девочек и шесть мальчиков. Первый ребенок у Мартыновых родился в 1998, а младший — в феврале 2022-го. В июле этого года супругам вручили орден «Родительская слава».