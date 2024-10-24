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18:27, 24 октября 2024Мир

В США испугались решения президента по ядерному удару

Foreign Affairs: президент США не должен сам принимать решения о ядерном ударе

Фото: Joshua Roberts / Reuters

Президент США не должен единолично принимать решение о нанесении ядерного удара, особенно если пост главы государства будет занимать человек с «ненадежным характером». Об этом пишет журнал Foreign Affairs.

«Сегодня, как и в прошлые десятилетия, президенты США имеют исключительное право принимать самые важные решения, с которыми когда-либо сталкивалась страна (...) Даже не сталкиваясь с непосредственной угрозой, президент с ненадежным характером может решить в одностороннем порядке начать ядерную атаку с ужасными последствиями», — отмечается в материале издания.

В качестве альтернативы авторы материала предложили обновить механизмы реакции на угрозу ядерной эскалации. В частности, речь идет о пуле советников, которые могут консультировать американского лидера и предостерегать от возможных ошибочных решений.

3 сентября стало известно, что Великобритания и США хотят бессрочно продлить Договор о взаимной обороне, принятый в 1958 году и предусматривающий сотрудничество в области ядерного оружия. Решение о продлении договора связано с тем, что обе страны начинают масштабную модернизацию средств сдерживания, чтобы «противодействовать распространению оружия противниками».

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      Максим Габриелян
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