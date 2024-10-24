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09:17, 24 октября 2024Россия

Ветеран СВО ворвался к россиянке и заставил ее написать предсмертную записку

В Кузбассе ветеран СВО избил женщину и заставил ее написать предсмертную записку

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

В Кузбассе мужчина ворвался к местной жительнице и заставил ее написать предсмертную записку. Об этом сообщает сообщество «Инцидент Кузбасс» во «ВКонтакте».

Вышедший на связь с администраторами сообщества местный житель рассказал, что поздно вечером злоумышленник ворвался к матери-одиночке и избил ее. Разгромив дом, он якобы заставил россиянку обмотать веревку вокруг шеи.

Об участии мужчины в спецоперации заявила другая подписчица. По ее словам, он провел на СВО три месяца. В 2021-м году ветерана осудили за расправу над женщиной, приговорив его к 22 годам колонии.

Ранее в Приморье другой ветеран СВО жестоко избил женщин возле кафе и попал на видео. Агрессора остановили сотрудники Росгвардии.

ЖЗЛ
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      Алан Босиков
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