Врач назвала пользу упражнений для тазового дна для женщин

Врач по лечебной физической культуре Софья Федосова назвала пользу упражнений для тазового дна для женщин. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Эксперт заявила, что подобные упражнения могут значительно улучшить качество жизни женщин, особенно тех, кто сталкивается с проблемами, связанными с беременностью, родами и менопаузой. Она подчеркнула, что во время вынашивания ребенка и после родов мышцы тазового дна требуют особого внимания.

Врач также отметила, что упражнения помогают восстановить тонус мышц, улучшают кровообращение и могут снизить риск различных заболевания, таких как недержание мочи и выпадение органов малого таза. При этом она добавила, что перед началом тренировок нужно проконсультироваться с врачом при наличии хронических заболеваний.

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