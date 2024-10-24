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00:08, 25 октября 2024Бывший СССР

Зеленский резко высказался в адрес ООН из-за визита генсека в Казань. За что Гутерриша критикует Киев?

Зеленский резко высказался в адрес ООН из-за визита Гутерриша на саммит БРИКС
СюжетСаммит БРИКС
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский резко высказался в адрес ООН из-за визита генерального секретаря организации на саммит БРИКС в Казани. Он обратил внимание на то, что генсек присутствует в России в день создания ООН.

В день ООН важно, что мир не забывает про цели и принципы устава организации, про цель ее создания, хотя некоторые ее функционеры отдают предпочтение искушениям в Казани, а не содержанию устава ООН

Владимир Зеленскийпрезидент Украины

По его словам, день ООН отмечается «во всем мире, а не где-нибудь в Казани».

Гутерриш прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС 23 октября. Он прилетел в международный аэропорт «Казань», где его встретил председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин.

Саммит БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. Для участия в нем в столицу Татарстана прибыли представители многих государств, в том числе председатель КНР Си Цзиньпин, президент Палестины Махмуд Аббас, премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент ЮАР Сирил Рамафоса.

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16 октября 2024

МИД Украины осудил генсека ООН за решение посетить саммит БРИКС

МИД Украины заявил, что решение генсека Организации Объединенных наций принять участие в саммите БРИКС в Казани вредит репутации ООН.

Это неправильный выбор, который не способствует делу мира. Он только вредит репутации ООН

МИД Украины

Ведомство напомнило, что Гутерриш отклонил приглашение Киева на первый Глобальный саммит мира, который состоялся летом в Швейцарии.

Также стало известно, что Киев внес генсека ООН в базу данных «Миротворец» после его визита в Россию. Как отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, западные кураторы сайта «Миротворец» выкормили террористическую ячейку, которая «начала пожирать их собственных протеже».

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22 октября 2024

Гутерриш обсудит с Путиным урегулирование на Украине

Президент России Владимир Путин встретился с Гутерришем на полях БРИКС. Политики обсудят в том числе вопрос урегулирования конфликта на Украине, сообщал заместитель официального представителя генсека Фархан Хак.

Говоря о встрече с президентом Путиным, генеральный секретарь подтвердит свои хорошо известные позиции по войне на Украине и условиям справедливого мира, основанного на международном праве Устава ООН и резолюциях ООН

Фархан Хак заместитель официального представителя генсека ООН

Гутерриш в свою очередь заявил, что межгосударственное объединение БРИКС способно сыграть важную роль в укреплении глобальной безопасности. Он также призвал к справедливому миру на Украине.

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      Марина Совина
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