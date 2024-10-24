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19:51, 24 октября 2024Из жизни

Женщина застряла между рогами дерущихся оленей

Daily Mirror: британка ввязалась в драку оленей получила травмы

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Жительницу Великобритании госпитализировали после драки двух оленей. Об этом пишет Daily Mirror.

Инцидент произошел в деревне Коучс-Милл, графство Корнуолл, 22 октября. Около восьми утра полицию уведомили, что дерущиеся олени оказались на дороге, а между ними застряла женщина. Пострадавшая, по всей видимости, решила помочь животным, которые сцепились рогами, и случайно ввязалась в конфликт. В итоге британка сама попала в ловушку. Полицейским удалось разнять оленей. Женщина получила травмы из-за ударов рогами, ее госпитализировали в ближайшую больницу. Один из оленей сразу убежал в лес, другой остался на месте, его осмотрел ветеринар. Жизням участников происшествия ничего не угрожает.

Осень — сезон гона оленей, в этот период самцы борются друг с другом за территорию и самок. В процессе они вступают в поединки, атакуют соперников рогами. «Если два оленя одинакового размера, они буквально смыкают рога и борются за доминирование. Драки бывают свирепыми, и победитель получает все. Олень-победитель спаривается со всеми самками в "гареме", который может насчитывать до 20 особей», — прокомментировали происшествие в Министерстве лесного хозяйства.

Эксперты также посоветовали держаться подальше от оленей в этот период, поскольку животные могут проявлять агрессию.

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Ранее сообщалось, что в США олениха попыталась затоптать маленького мальчика, играющего рядом с ее детенышами. Мальчика госпитализировали с незначительными травмами.

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      Антонина Черташ
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