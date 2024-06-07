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18:24, 7 июня 2024Из жизни

Олениха напала на четырехлетнего мальчика из-за страха за своих детенышей

В США олениха напала на играющего рядом с ее детенышами мальчика

Фото: Unsplash

В штате Колорадо, США, олениха пыталась затоптать маленького мальчика, играющего рядом с ее детенышами. Об этом сообщает пресс-служба Colorado Parks and Wildlife (CPW).

Четырехлетний ребенок играл на детской площадке в парке города Эстес-Парк, когда на него внезапно напала самка благородного оленя-вапити. Она успела несколько раз наступить на мальчика, прежде чем ее отогнали испуганные родители. Они срочно доставили ребенка в больницу, где у него не нашли серьезных повреждений.

Когда сотрудник CPW прибыл на место происшествия, он обнаружил, что недалеко от площадки, в скале, прятались два олененка. В пресс-службе организации отметили, что самки оленя всегда становятся более агрессивными в период заботы о детенышах. Из-за страха за потомство, животные видят потенциальную угрозу почти во всем. Сотрудник отогнал олениху подальше от зоны, где отдыхают люди.

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В парке установили предупреждающие об опасных оленях знаки и временно закрыли детскую площадку. CPW напомнили, что конец весны и начало лета являются периодом начала отела оленей. В это время посетителям парка следует быть особенно осторожными и ни в коем случае не пытаться взаимодействовать с детенышами зверей.

Четырьмя днями ранее также в Эстес-Парке олениха напала на восьмилетнюю девочку. Ребенок ехал на велосипеде, когда животное принялось ее догонять. Девочка пострадала, но осталась жива.

Ранее сообщалось, что в США лосиха затоптала фотографа, который пытался сфотографировать ее лосят. Эти животные обычно не агрессивны, но становятся слишком восприимчивы к чужакам, когда защищают свое потомство.

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      Юлия Юткина
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