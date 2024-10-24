Жителей российского города призвали не выходить на улицу

Гидрометцентр призвал жителей Улан-Удэ не выходить из дома из-за погоды

Жителям Улан-Удэ лучше реже бывать на улице и не открывать окна в домах и квартирах. К этому граждан призвали метеорологи Бурятского гидрометцентра, передает «Российская газета».

Согласно прогнозам, с 11:00 пятницы, 25 октября, в городе ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. «Объявляются неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности», — заявили в гидрометцентре.

Неблагоприятными метеорологическими условиями первой степени считается совокупность нескольких факторов, из-за которых увеличивается скопление загрязняющих воздух веществ. Это в том числе туман, слабый ветер и наступление полного штиля.

Ранее в октябре Москву накрыл «радиационный» туман. Очевидцы поделились кадрами, на которых можно увидеть явление.