54-летняя Клаудия Шиффер оголила тело в новой фотосессии

Немецкая супермодель, киноактриса и продюсер Клаудия Шиффер оголила тело в новой фотосессии для креативной платформы Double Vision. Соответствующая публикация появилась на странице компании в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

54-летняя манекенщица предстала на размещенном снимке полностью обнаженной. Она повернулась к камере боком, прикрыв руками грудь. Ее образ дополнила пышная прическа с маленькими волнистыми прядями.

Кроме того, известно, что знаменитость попозировала в платье из последней коллекции британского модельера Джона Гальяно. При этом она примерила укороченный жакет с оборками, чулки с цветочной аппликацией на коленях и объемную шляпу.

В сентябре сообщалось, что Клаудия Шиффер похвасталась фигурой в купальнике на отдыхе в Греции.