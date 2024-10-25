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12:41, 25 октября 2024Ценности

54-летняя Клаудия Шиффер оголила тело в новой фотосессии

Фото: @the.doublevision

Немецкая супермодель, киноактриса и продюсер Клаудия Шиффер оголила тело в новой фотосессии для креативной платформы Double Vision. Соответствующая публикация появилась на странице компании в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

54-летняя манекенщица предстала на размещенном снимке полностью обнаженной. Она повернулась к камере боком, прикрыв руками грудь. Ее образ дополнила пышная прическа с маленькими волнистыми прядями.

Кроме того, известно, что знаменитость попозировала в платье из последней коллекции британского модельера Джона Гальяно. При этом она примерила укороченный жакет с оборками, чулки с цветочной аппликацией на коленях и объемную шляпу.

В сентябре сообщалось, что Клаудия Шиффер похвасталась фигурой в купальнике на отдыхе в Греции.

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      Карина Черных
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