Россиян предупредили о рисках покупки апартаментов и долей

Инвестор Куницкая: в апартаментах нельзя прописаться

При поисках квартиры по агрегаторам объявлений самые бюджетные предложения, как правило, представляют собой апартаменты и доли. О рисках такой выгодной покупки порталу MSK1.RU рассказала эксперт по инвестициям и недвижимости Наталья Куницкая.

Покупаться на низкий ценник в объявлениях о продаже апартаментов не стоит, предупреждает специалист. Главный недостаток таких лотов — статус нежилого помещения, как у офиса или магазина. Получить прописку в таких объектах невозможно по закону. Если для вас это необходимый параметр при поисках квартиры, подобные варианты можно автоматически отмести, советует Куницкая. Если же момент регистрации для вас не важен, стоит учесть, что и соседствовать в таких апартаментах придется не только с жильцами. Через стенку с вами вполне могут оборудовать студию для музыкальных репетиций, а закон о шуме, как в случае с квартирами, распространяться на них не будет. Помимо этого, нельзя забывать о «коммуналке» — платежи за ЖКУ в апартаментах значительно выше.

Свои подводные камни есть и у долей в квартире. Прежде всего нужно помнить, что такие лоты не обладают отдельным кадастровым номером. Ввиду этого любые сделки с одной долей, согласно законодательству, невозможны без согласия собственников остальных. Причем за ними же закреплено преимущественное право покупки. Согласовывать с соседями придется и регистрацию родственников, за исключением разве что ребенка. Для прописки в паспортный стол придется брать собственников всех долей в квартире. Вдобавок на доли не выделяются собственные приборы учета, а, значит, и оплата счетов за «коммуналку» осуществляется соседями коллективно. Чужие задолженности отразятся на всех собственниках, подчеркивает Куницкая.

Если же покупателя не пугают такие перспективы, эксперт советует заранее заключить с соседями дополнительное соглашение, в котором прописать порядок оплаты коммунальных счетов, пользования счетчиками, уборки общего коридора и санузла. Важно закрепить в документе и то, какая именно жилплощадь в квартире вам принадлежит. Порой судебные разбирательства затягиваются из-за отсутствия доказательств владения тем или иным помещением.

Ранее россиян предостерегли от покупки апартаментов в новостройке. В этом случае велика опасность стать обманутым дольщиком, потому что при банкротстве застройщика такой категории покупателей сложнее защитить свои права.