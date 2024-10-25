Автомобиль с раненными на СВО бойцами перевернулся в российском регионе

Под Волгоградом перевернулся автомобиль с ранеными бойцами СВО

В Волгоградской области перевернулся автомобиль с ранеными бойцами специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает сетевое издание «В1.ру».

По предварительным данным, автомобиль скорой помощи Минобороны попал в ДТП в районе населенного пункта Солодовка. Машина направлялась в военный госпиталь в Волгограде.

Telegram-канал «Волгоград» опубликовал видеозапись, снятую после аварии. На ней видно мужчину, лежащего на асфальте рядом с костылем и лужей крови. На другом ролике видно автомобильные номера черного цвета на машине скорой помощи — признак принадлежности автомобиля военному ведомству. При этом машина стоит на колесах, однако в ее верхней передней части кузова видны среды повреждений, которые могли быть получены при опрокидывании.

По данным В1.ру, жертвой ДТП стал один человек. Еще четверо получили ранения. Предварительно, к аварии привело то, что водитель скорой помощи не справился с управлением.

Ранее в Рязани заживо сгорел в автомобиле 19-летний участник СВО. Мать бойца рассказала, что после случившегося пропали его военный жетон и нательный крест.