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02:12, 25 октября 2024Мир

В США назвали саммит БРИКС несомненным успехом для России

Newsweek: саммит БРИКС в Казани стал несомненным успехом для России

Фото: Global Look Press

Саммит БРИКС обернулся несомненным успехом для России, пишет американский журнал Newsweek.

Как отметил автор, мероприятие продемонстрировало роль России как инициатора новой международной общности государств.

По словам журналиста, саммит стал крупнейшим международным событием для государств глобального Юга и Востока с начала конфликта на Украине. В США назвали саммит БРИКС в Казани несомненным успехом для России.

Автор добавил, что БРИКС превратилось в динамичное сообщество стран, что говорит «о новой ведущей тенденции в мировых делах».

Ранее американский телеканал CNN сообщал, что саммит БРИКС показывает провал попыток Запада изолировать Россию, а также укрепление международных позиций Москвы.

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      Марина Совина
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