Российская блогерша Саша Спилберг поделилась с фанатами снимками в мини-юбке

Российская блогерша Саша Спилберг поделилась с фанатами снимками в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных кадрах 26-летняя инфлюэнсерша предстала на фоне белой стены, повернувшись спиной к камере. На ней красная кожаная куртка, оформленная пестрым принтом, и синяя джинсовая юбка длины мини. Также девушка примерила черные кеды и надела солнцезащитные очки.

«Разблокирован новый персонаж», — подписала она пост.

В июле Спилберг удивила поклонников кардинальной сменой имиджа. Тогда блогерша решила отказаться от длинных прядей и сделала каре.