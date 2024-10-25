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15:36, 25 октября 2024Россия

Боец «Ахмата» с ребенком на руках жестоко избил жену на улице и попал на видео

В Астрахани боец «Ахмата» с ребенком на руках жестоко избил жену на улице

В Астрахани боец подразделения «Ахмат» с ребенком на руках жестоко избил жену на улице и попал на видео. Кадры публикует издание Baza в Telegram.

На выложенных кадрах россиянин в военной форме сперва кричит на автора видео, требуя от того уехать и угрожая ему насилием, затем супруга военнослужащего сама вступает в конфликт с мужем. После нескольких фраз он забирает ребенка из рук женщины, и та наносит несколько ударов по автомобилю военного. В ответ боец «Ахмата» хватает жену за шиворот и швыряет на землю, при этом россиянка бьется головой о машину. Военный продолжает избиение и сначала наносит около шести ударов ногой в голову россиянке, а после продолжает ее пинать в верхнюю часть корпуса. Бесчувственную жену он за волосы отволок к обочине и бросил головой о бордюр.

По информации Baza, военный ушел на спецоперацию в качестве добровольца и заключил контракт с «Ахматом» в 2023 году, а на момент описываемых событий находился с семьей в отпуске. Отмечается, что пострадавшая не стала писать на мужа заявление и тот отделался административным протоколом по статье «Мелкое хулиганство».

Похожий инцидент произошел в Приморье. Там ветеран СВО с костылем жестоко избил женщин возле кафе в присутствии бойцов Росгвардии. Нападение также попало на видео.

ЖЗЛ
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      Марк Леонов
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