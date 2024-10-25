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02:47, 25 октября 2024Россия

Российская ПВО уничтожила БПЛА в Брянской области

Губернатор Богомаз: бойцы уничтожили украинский беспилотник в Брянской области

Фото: Ali Hashisho / Globallookpress.com

Российские военные уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в Брянской области. Об этом в Telegram-канале рассказал губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, была пресечена очередная попытка Киева совершить террористическую атаку с применением дрона на территории РФ. «БПЛА самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО Министерства обороны РФ», — говорится в сообщении.

Пострадавших и разрушений нет.

Ранее Богомаз заявил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над регионом. Пострадавших и разрушений в результате падения осколков дрона не было.

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      Марина Совина
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