Российская ПВО уничтожила БПЛА в Брянской области

Губернатор Богомаз: бойцы уничтожили украинский беспилотник в Брянской области

Российские военные уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в Брянской области. Об этом в Telegram-канале рассказал губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, была пресечена очередная попытка Киева совершить террористическую атаку с применением дрона на территории РФ. «БПЛА самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО Министерства обороны РФ», — говорится в сообщении.

Пострадавших и разрушений нет.

Ранее Богомаз заявил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над регионом. Пострадавших и разрушений в результате падения осколков дрона не было.