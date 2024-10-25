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01:41, 25 октября 2024Россия

Путин заявил о нежелании БРИКС конфронтации ни с кем

Путин: БРИКС не желает конфронтации ни с кем и идет своим путем
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

БРИКС не желает конфронтации ни с кем, заявил президент РФ Владимир Путин. Об этом пишет ТАСС.

На встрече с президентом Республики Сербской (энтитет в составе Боснии и Герцеговины) Милорадом Додиком он отметил, что Запад пытается «любой ценой обеспечить свое доминирование». По словам Путина, ситуация в мире меняется.

«И то, чем БРИКС занимается, я еще раз хочу повторить: мы ни с кем не боремся, мы не хотим никакой конфронтации ни с кем. Просто мы идем своим путем», — подчеркнул глава государства.

Ранее Путин заявил, что Россия не хочет переносить свои проблемы на институты БРИКС и самостоятельно будет их решать. В качестве примера Путин сослался на Новый банк развития (НБР) БРИКС. По его словам, по этой причине Москва не выдвинула своего кандидата на пост главы структуры.

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      Марина Совина
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