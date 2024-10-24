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18:43, 24 октября 2024Мир

Путин заявил о нежелании переносить проблемы России на БРИКС

Путин: Россия не хочет переносить свои проблемы на институты БРИКС

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Россия не хочет переносить свои проблемы на институты БРИКС и самостоятельно будет их решать. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе своей пресс-конференции по итогам саммита в Казани, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Россия справится со своими проблемами сама», — рассказал президент.

В качестве примера Путин сослался на Новый банк развития (НБР) БРИКС. По его словам, по этой причине Москва не выдвинула своего кандидата на пост главы структуры, как ей полагалось по правилам ротации, а поддержала действующую главу от Бразилии Дилму Русефф.

Ранее Путин открыл и провел заседание саммита межгосударственного объединения БРИКС в формате «БРИКС-плюс/аутрич», участие в котором принимают около 40 стран. Он добавил, что на встречу Москва пригласила «ближайших соседей России, дружественные нам страны». По его словам, с Россией их объединяет «общая история жизни в едином государстве».

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      Максим Габриелян
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