Путин открыл заседание «БРИКС-плюс/аутрич»

Путин открыл заседание в формате «БРИКС-плюс/аутрич» с участием около 40 стран

Президент России Владимир Путин открыл заседание саммита межгосударственного объединения БРИКС в формате «БРИКС-плюс/аутрич», участие в котором принимают около 40 стран. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Рад всех вас приветствовать на заседании в формате "БРИКС-плюс/аутрич". Такой расширенный формат хорошо себя зарекомендовал, дает возможность для прямого и открытого диалога членов объединения с нашими друзьями и партнерами», — заявил российский лидер.

Путин добавил, что на встречу «БРИКС-плюс/аутрич» Москва пригласила «ближайших соседей России, дружественные нам страны». По его словам, с Россией их объединяет «общая история жизни в едином государстве».

Формат «БРИКС-плюс/аутрич» предполагает приглашение государством-председателем представителей государств из своего региона. В настоящее время председателем объединения является Россия.

Ранее стало известно, что лидеры стран БРИКС пока решили не принимать в объединение новых участников, а государствам, подавшим заявку на вступление, присвоить статус партнеров.