Чемодан россиянки потеряли во время рейса и вернули позже в изуродованном виде

Прилетевшей из Марокко в Пермь девушке вернули чемодан в изуродованном виде

Чемодан пассажирки российской авиакомпании потеряли во время рейса, а позже вернули в изуродованном виде. Об этом пишет «360».

Туристка Екатерина рассказала изданию, что летела из Марокко в Стамбул, оттуда в Санкт-Петербург, а конечной точкой ее маршрута была Пермь. По ее словам, чемодан исчез уже в Северной столице: сотрудники перевозчика предупредили россиянку, что он «прилетит позже».

По прилете в Пермь Екатерине сообщили, что ее вещи найдены. На следующий день она наконец получила свой чемодан, но в сильно поврежденном состоянии. Теперь пострадавшая планирует написать претензию к авиакомпании.

Ранее авиакомпания «Россия» оставила шестерых пассажиров в аэропорту Китая и не привезла багаж других участников рейса.