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15:18, 25 октября 2024Бывший СССР

Экс-полковник СБУ призвал командование ВСУ вывести бойцов из Курахово

Экс-полковник СБУ Стариков призвал командование ВСУ вывести бойцов из Курахово

Фото: Oleg Petrasiuk / Ukrainian Armed Forces / Reuters

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) должно вывести бойцов из Курахово до того, как город окружили российские войска. Отступать украинские войска призвал полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков, передает РИА Новости.

«В ближайшее время начнется битва за Курахово. Главное — вовремя вывести наше подразделение, чтобы не попасть в окружение», — заявил экс-сотрудник спецслужб.

Он добавил, что российские войска в результате эффективного и профессионального наступления нарушили коммуникацию и логистику ВСУ, а также до сих пор не уступили Киеву военную инициативу.

Ранее в ВСУ допустили попадание украинских войск в «котел» в Курахово и Горняке. По словам генерал-лейтенанта украинской армии Игоря Романенко, обстановка в Донбассе для ВСУ является тяжелой, а на отдельных направлениях — критической.

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      Глеб Палехов
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