Экс-полковник СБУ призвал командование ВСУ вывести бойцов из Курахово

Экс-полковник СБУ Стариков призвал командование ВСУ вывести бойцов из Курахово

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) должно вывести бойцов из Курахово до того, как город окружили российские войска. Отступать украинские войска призвал полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков, передает РИА Новости.

«В ближайшее время начнется битва за Курахово. Главное — вовремя вывести наше подразделение, чтобы не попасть в окружение», — заявил экс-сотрудник спецслужб.

Он добавил, что российские войска в результате эффективного и профессионального наступления нарушили коммуникацию и логистику ВСУ, а также до сих пор не уступили Киеву военную инициативу.

Ранее в ВСУ допустили попадание украинских войск в «котел» в Курахово и Горняке. По словам генерал-лейтенанта украинской армии Игоря Романенко, обстановка в Донбассе для ВСУ является тяжелой, а на отдельных направлениях — критической.