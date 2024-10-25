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11:24, 25 октября 2024Мир

Эрдоган обсудил с Путиным обмен пленными между Россией и Украиной

Эрдоган заявил об обсуждении с Путиным обмена пленными между Россией и Украиной
СюжетСаммит БРИКС

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с президентом России Владимиром Путиным обмен пленными между Россией и Украиной. Об этом заявил сам Эрдоган после возвращения с саммита БРИКС в Казани, пишет РИА Новости.

«Наше желание — как можно скорее начать переговоры о мире между двумя странами и открыть путь к благоприятному исходу. Мы будем продолжать неустанно работать для достижения этой цели», — заявил турецкий лидер. Политик добавил, что Турция внимательно наблюдает за процессом обмена пленными.

Эрдоган заявил об обсуждении с Путиным перспектив возобновления «зерновой сделки» и урегулирования конфликта на Украине. По его словам, Анкара будет делать все возможное для решения вопросов дипломатическим способом.

Ранее Путин рассказал на закрытии саммита БРИКС о перспективах переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Он добавил, что начало переговоров приведет к отмене военного положения на Украине и проведению выборов в стране.

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      Виктория Кондратьева
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