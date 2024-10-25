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20:13, 25 октября 2024Спорт

Фитнес-тренер дала рекомендации по мотивации для занятий спортом

Фото: Drazen Zigic / Freepik

Фитнес-тренер Елена Соболь дала рекомендации по мотивации для занятий спортом. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Эксперт заявила, что важно не загадывать сразу огромные достижения. Для начала необходимо тренироваться три раза в неделю или пройти 10 тысяч шагов в день. «Это даст вам ощущение успеха и подтолкнет к дальнейшим усилиям», — посчитала она.

Также Соболь подчеркнула, что к тренировкам важно подготовиться. По ее словам, следует заранее создать привычку планировать тренировки и записывать их в календарь. Чем более организованным будет подход к занятиям спортом, тем легче будет придерживаться дисциплины.

Ранее старший тренер международной сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина раскрыла преимущества 15-минутных тренировок. Главным плюсом коротких занятий эксперт назвала экономию времени и финансов.

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      Анастасия Борисова
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