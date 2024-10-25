Генсек СНГ рассказал о неприемлемости участия ЛГБТ-кандидатов в выборах

Генсек Лебедев: участие представителей ЛГБТ в выборах в странах СНГ неприемлемо

Участие представителей ЛГБТ-сообщества (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) неприемлемо среди представителей-стран Содружества Независимых Государств (СНГ). Об этом заявил генеральный секретарь организации Сергей Лебедев, передает ТАСС.

«Вот у нас много выборов последние два года на пространстве СНГ, и когда я общался, мне говорят: для нас это неприемлемо», — рассказал Лебедев.

По его словам, некоторые из принципов, которые проповедуются на Западе и являются обязательными, не будут внедряться в СНГ-пространстве.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеведущей Ольге Скабеевой заявил, что в республике нет проблем с квадроберами, употребив в ответе слово «квадроциклы».