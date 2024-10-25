Сийярто пожелал приятного подсчета послу США, следящему за его визитами в РФ

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто пожелал «приятного подсчета» послу США в Будапеште Дэвиду Прессману, следящему за его визитами в Россию. Об этом сообщает РИА Новости.

Американский дипломат поделился наблюдением об 11 визитах венгерского министра в Россию с начала конфликта на Украине. По словам Прессмана, все они были сделаны «ради выгоды, а не для мира».

В свою очередь Сийярто ответил, что американской стороне стоит привыкнуть, что действия и решения венгерской внешней политики «определяют исключительно венгерские интересы». «Если венгерские национальные интересы требуют, чтобы я встречался и обсуждал важные для нас вопросы с российским или белорусским коллегой, то я и дальше буду поступать так же, как и в предыдущие годы», — подчеркнул глава МИД.

Министр также попросил американского посла прокомментировать поставки из России в США больших объемов урана для функционирования американских АЭС. «Думаю, тут уместен полноценный интерес», — заключил он.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что республика не станет марионеткой Европейского союза (ЕС), не поддастся шантажу и будет сражаться за свою свободу. По словам Орбана, в Будапеште знают, что в Брюсселе «уже выбрали» для Венгрии «марионеточное правительство», партию, а также подобрали «идеального кандидата, который будет все это возглавлять».