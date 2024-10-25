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14:22, 25 октября 2024Россия

Губернатор заявил о попытке ВСУ атаковать российский регион

Брянский губернатор Богомаз заявил о сбитом средствами ПВО беспилотнике ВСУ

Фото: РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили в Брянской области беспилотник самолетного типа, принадлежащий Вооруженным силам Украины (ВСУ). О попытке атаки заявил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram.

Богомаз не раскрыл район уничтожения дрона, однако подчеркнул, что пострадавших и разрушений нет. На месте работают экстренные и оперативные службы.

Ранее в Минобороны России отчитались, что в ночь на 25 октября система ПВО перехватила три украинских беспилотника над Азовским морем, три — над Белгородской областью, еще один — над Брянской. Кроме того, в Ростовской области сбит малоразмерный воздушный шар.

Кроме того, днем 25 октября дрон ВСУ влетел в многоквартирный дом в городе Шебекино Белгородской области. У здания повреждены фасад и остекление. По данным губернатора региона Вячеслава Гладкова, никто не пострадал.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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