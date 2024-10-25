Беспилотник ВСУ влетел в многоквартирный дом в российском городе

ВСУ атаковали Шебекино в Белгородской области

Приграничный город Шебекино Белгородской области оказался под ударом Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Беспилотник влетел в один из многоквартирных домов, в результате чего были повреждены фасад и остекление.

Помимо этого, ВСУ атаковали село Новая Таволжанка. В нем пять домовладений были повреждены при обстреле со стороны Украины, а также повреждена труба газоснабжения.

По данным главы региона, в результате обеих атак никто не пострадал. Информация о последствиях ударов уточняется.

В ночь на 25 октября в небе над российскими регионами были сбиты семь беспилотников и один малоразмерный воздушный шар. Три летательных аппарата уничтожили над Белгородской областью, которая остается одной из наиболее подверженных украинским атакам областей.

box#3665315