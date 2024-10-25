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18:14, 25 октября 2024Силовые структуры

Иностранца осудили за заказ жены и знакомой в российском регионе

В Омске иностранец получил 9,5 года колонии за заказ жены и знакомой

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Куйбышевский районный суд Омска приговорил к 9,5 года колонии строгого режима 43-летнего иностранца, заказавшего жену и знакомую. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре области.

Следствие и суд установили, что мужчина решил расправиться с супругой на фоне регулярных конфликтов из-за ревности и бракоразводного процесса. Мужчина не хотел разлучаться с дочерью и делить имущество, а потому обратился к знакомому с предложением за вознаграждение найти исполнителя расправы над женой.

Однако знакомый обратился в полицию. Тогда один из сотрудников регионального управления МВД России под видом киллера встретился с подсудимым, который пообещал 700 тысяч рублей за жену и еще 1,5 миллиона рублей за мать знакомого, чье имущество он планировал присвоить.

В момент передачи трех тысяч евро мужчину задержали. Суд обязал его выплатить 500 тысяч рублей экс-жене и 250 тысяч рублей знакомой в качестве возмещения морального вреда.

Ранее сообщалось, что в Архангельске суд арестовал начальника СИЗО за крупную взятку.

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