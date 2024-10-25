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17:55, 25 октября 2024Экономика

В ряде регионов России зафиксировали резкий рост должников по ипотеке

«Долговой консультант»: просрочка по ипотеке в Крыму и Туве выросла в три раза
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Просрочка по ипотеке резко пошла вверх в ряде российских регионов. В каких субъектах страны зафиксирован значительный рост задолженности, РБК рассказали в коллекторском агентстве «Долговой консультант».

Так, с начала года объем просроченной задолженности по жилищным кредитам в России увеличился на 28 процентов — с 61,2 миллиарда рублей до 78,1 миллиарда. Лидерами по приросту среди регионов стали Крым и Тува — там показатель поднялся в три раза.

Заметно выросли ипотечные долги на Северном Кавказе — здесь с января просрочка увеличилась на 67 процентов, или 2,2 миллиарда рублей. Среди других федеральных округов, где внезапно выросли просрочки, называют ЮФО. На юге России показатель по итогам первых восьми месяцев поднялся на 52 процента (3,1 миллиарда рублей).

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Такую ситуацию на рынке ипотечного кредитования эксперты объясняют продолжительным ростом ключевой ставки. Заемщики оформили ипотеку, рассчитывая на скорое снижение ставки и возможность рефинансирования, но их надежды пока не оправдались. «Ключевая ставка удерживается на высоком уровне уже больше года, в итоге все большему числу заемщиков становится неимоверно трудно вносить ежемесячные платежи, что неминуемо ведет к будущему изъятию жилья кредиторами», — поясняют аналитики.

В других же субъектах сумма задолженности не так критична, отмечается в исследовании компании. Так, меньше всего ипотечников-должников замечено на северо-западе. В регионах СЗФО задолженность составила 15 процентов, или миллиард рублей.

Ранее в Центробанке допустили переход ипотечных долгов по наследству. Помимо выросших сроков выплат, в регуляторе возмутились тенденцией к уменьшению площади квартир — при текущем уровне цен россияне не могут позволить себе комфортное жилье.

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      Виктория Клабукова
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