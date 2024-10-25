Кендалл Дженнер вышла в свет в топе с глубоким декольте и без бюстгальтера

Модель Кендалл Дженнер пришла на вечеринку в откровенном топе без бюстгальтера

Американская модель и телезвезда Кендалл Дженнер в откровенном наряде пришла на вечеринку бренда Rhode, принадлежащего модели Хейли Бибер. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

28-летняя манекенщица вышла в свет в черных кожаных брюках и топе с глубоким декольте, отказавшись от бюстгальтера. В качестве обуви она выбрала туфли-лодочки в тон на высоком каблуке. Помимо этого звезда распустила волосы и надела солнцезащитные очки. Образ Дженнер завершил макияж в нюдовых оттенках.

Ранее в октябре Кендалл Дженнер в прозрачном бюстгальтере попала на обложку журнала. Манекенщица запечатлена в черной юбке длины мини и сером кардигане. При этом она распахнула верх своего наряда.