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11:25, 25 октября 2024Ценности

Кендалл Дженнер вышла в свет в топе с глубоким декольте и без бюстгальтера

Модель Кендалл Дженнер пришла на вечеринку в откровенном топе без бюстгальтера

Фото: Backgrid / Legion-Media

Американская модель и телезвезда Кендалл Дженнер в откровенном наряде пришла на вечеринку бренда Rhode, принадлежащего модели Хейли Бибер. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

28-летняя манекенщица вышла в свет в черных кожаных брюках и топе с глубоким декольте, отказавшись от бюстгальтера. В качестве обуви она выбрала туфли-лодочки в тон на высоком каблуке. Помимо этого звезда распустила волосы и надела солнцезащитные очки. Образ Дженнер завершил макияж в нюдовых оттенках.

Ранее в октябре Кендалл Дженнер в прозрачном бюстгальтере попала на обложку журнала. Манекенщица запечатлена в черной юбке длины мини и сером кардигане. При этом она распахнула верх своего наряда.

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      Карина Черных
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