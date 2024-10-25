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01:01, 25 октября 2024Бывший СССР

Лукашенко описал свою реакцию на планы Запада и оппозиции словами «я это четко усек»

Лукашенко: в 2020 году оппозиция и Запад искали повод для ввода войск НАТО
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью «Известиям» описал свою реакцию на провокации оппозиции в 2020 году.

Таким образом он ответил на вопрос, может ли подобный сценарий повториться в 2025 году, на следующих выборах президента.
Политик подчеркнул, что власти выучили уроки 2020 года и готовы к тому, что провокации были и будут всегда. По его словам, оппозиционеры и Запад искали повод для ввода войск НАТО на территорию Белоруссии и реализовали бы эти планы в случае прихода к власти.

Лукашенко пояснил, что в этом случае иностранные военные по приглашению суверенного государства стояли бы у границ России, после чего последовал бы ответ, как в случае с Украиной. «Россия бы ответила. И это началась бы война. Я это четко усек, поэтому у меня другого выхода не было, как защищаться, и защищать свою страну», — заключил белорусский лидер.

Ранее Лукашенко заявил, что если Киев применит ядерное оружие против России, то исчезнет сама Украина. По мнению главы Белоруссии, западные страны стремятся к эскалации конфликта.

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      Марина Совина
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