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01:14, 25 октября 2024Россия

Лукашенко высказался о ситуации в Курской области

Лукашенко: надеемся, что к концу декабря Курская область будет освобождена
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: Кирилл Зыков / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Украинская операция в Курской области поменяла ситуацию для переговоров между Киевом и Москвой, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенкол в интервью «Известиям».

«Да и курская эта авантюра, украинцев ситуацию серьезно поменяла... Но будем надеяться, что к концу декабря, Курская область будет освобождена. И будут какие-то подвижки в плане переговоров. Мы готовы действовать в этом направлении», — сказал он.

В августе президент России Владимир Путин заявлял, что Киев своими действиями в Курской области стремится к улучшению своих переговорных позиций в будущем. Однако, отмечал он, после нападения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российскую территорию и ее мирных жителей о переговорах по прекращению конфликта не может быть и речи.

«О каких переговорах может идти речь с теми, кто без разбора наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре, либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики? О чем с ними вообще говорить?» — задавался вопросом президент.

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      Сергей Грехов
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