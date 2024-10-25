Лукашенко заявил о кризисе в работе иностранных спецслужб

Лукашенко: в работе спецслужб многих стран хорошо виден кризис

На фоне конфликтов в мире и смены архитектуры безопасности в работе спецслужб многих стран хорошо виден кризис. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БелТА.

В подтверждение своих слов белорусский лидер напомнил о покушениях на бывшего президента и кандидата на пост главы государства Дональда Трампа в США, а также на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, раненого во время митинга в присутствии личной охраны.

Ранее президент Белоруссии сравнил крах Украины с крахом всего Запада.