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00:41, 25 октября 2024Бывший СССР

Лукашенко заявил о невозможности вхождения Белоруссии в состав РФ

Лукашенко: вхождение Белоруссии в состав РФ невозможно
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: Кирилл Зыков / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Вхождение Белоруссии в состав России невозможно, такой вопрос никогда не ставился, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью «Известиям».

«Так вопросы ставить нельзя. Это невозможно и нереализуемо. Боюсь даже сказать, что это война», — подчеркнул он. По словам Лукашенко, Минск и Москва могут «выстроить такие отношения, которые будут теснее и крепче, чем в унитарном государстве». «И никто ни на кого обижаться не будет. Нам это надо», — отметил глава государства.

Ранее Лукашенко заявил, что пойдет кандидатом на президентские выборы в январе 2025 года. 23 октября он сказал об этом в интервью ведущей программы «60 минут» на канале «Россия-1» Ольге Скабеевой. «Да, Оля, пойду на выборы президента», — ответил он на соответствующий вопрос.

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      Сергей Грехов
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