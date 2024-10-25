Маск пожертвовал более 43 миллионов долларов в поддержку Трампа

Politico: Маск пожертвовал более 43 миллионов долларов в поддержку Трампа

Американский предприниматель Илон Маск пожертвовал более 43 миллионов долларов для поддержки предвыборной кампании кандидата в президенты США Дональда Трампа. Об этом пишет Politico со ссылкой на отчет Федеральной избирательной комиссии США (FEC).

Как отметило издание, Маск вложил еще 43,6 миллиона долларов в свой суперкомитет политических действий (America PAC в первой половине октября — прим. «Ленты.ру»), поддерживая Трампа.

Кроме того, бизнесмен потратил 10 миллионов долларов на комитет политических действий республиканцев в Сенате.

16 октября стало известно, что Маск за три месяца пожертвовал почти 75 миллионов долларов политическому комитету в поддержку предвыборной кампании Трампа America PAC.