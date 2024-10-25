Минтруд захотел повысить квоту на наем иностранцев

Минтруд: квота на прием квалифицированных иностранцев составит почти 235 тысяч

Министерство труда и социальной защиты России решило повысить в 2025 году квоту на привлечение квалифицированных иностранных работников, которые приезжают в РФ по визе. Об этом сообщило РБК со ссылкой на проект постановления правительства.

Согласно этому документу квота составит 234,9 тысячи человек. В этом году данный показатель оценивался в 155,9 тысячи, а в 2023 году — в 124 тысячи.

Авторы постановления указывают, что страна нуждается в иностранной рабочей силе по нескольким причинам. Среди них нехватка кадров в регионах, применение импортного оборудования, которое должны наладить и обслуживать заграничные специалисты, и прочее.

Сильнее всего в следующем году в квалифицированных рабочих будут нуждаться крупные и мелкие промышленные предприятия, которые получат квоту на 74 тысячи человек. Кроме того, 43 тысячи человек разрешат привлечь для горных, горно-капитальных, строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ. Для операторов, аппаратчиков, машинистов и слесарей-сборщиков стационарного оборудования речь идет о 29 тысячах. Кроме того, к числу востребованных специальностей отнесены рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности.

Ранее директор платформы «Мигрант Сервис» Андрей Кладов предположил, что заработные платы в России продолжат расти из-за того, что трудовые мигранты уезжают из России. Возможно, что особенно заметно будут расти оклады курьеров, рабочих, водителей и строителей.