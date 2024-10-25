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10:24, 25 октября 2024Из жизни

Мужчина разбогател на 29 миллионов рублей благодаря странному ощущению

В США мужчина купил лотерейный билет из-за предчувствия и выиграл $300 тысяч

Фото: Joe Skipper / Reuters

В США житель штата Южная Каролина выиграл в лотерею 300 тысяч долларов (29 миллионов рублей) благодаря странному ощущению после похода в магазин. Об этом сообщает UPI.

Пожелавший сохранить анонимность мужчина рассказал, что зашел в супермаркет Lowry Food Mart в городе Сенека, где ему на глаза попался билет моментального розыгрыша лотереи Carolina Cash. Американец совершил покупки и вышел из магазина.

Однако увиденный в магазине билет не давал ему покоя. В итоге он вернулся и купил его. Когда мужчина стер защитный слой, оказалось, что благодаря смутному предчувствую он разбогател на 300 тысяч долларов.

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Американец заявил, что потратит выигрыш на покупку нового дома.

Ранее сообщалось, что в США мужчина купил выигрышный лотерейный билет из-за поломки вендингового аппарата. Сломанный автомат выдал не тот билет, который американец покупал обычно.

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      Никита Савин
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