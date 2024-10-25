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07:47, 25 октября 2024Забота о себе

Мужчина-сексоголик рассказал о трудностях своей жизни

Фото: Becca Schultz / Unsplash

Мужчина рассказал на форуме Reddit , что сексоголизм разрушает его жизнь. Он поведал о своих трудностях и попросил у комментаторов совета.

По словам 30-летнего мужчины, он постоянно изменяет партнершам, смотрит порно и мастурбирует, причем делает это даже на работе. Он признался, что готов заняться сексом с любой женщиной, посмотревшей в его сторону. «У меня есть деньги, и я хорошо выгляжу. (...) Женщины охотно общаются со мной. Я играю на нескольких инструментах, говорю на пяти языках, много путешествую. Меня считают интересным», — сказал он.

Мужчина также признался, что неоднократно платил за секс и не раз подхватывал передающиеся половым путем инфекции. Сексоголик поинтересовался, как ему взять под контроль поведение, так как его образ жизни стал вгонять в депрессию. Кроме того, он хочет построить долгосрочные отношения с женщиной, с которой он сейчас встречается.

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Пользователи Reddit посоветовали ему пройти серьезную и долгосрочную терапию. «Вам нужно постепенно сокращать время, которое вы тратите на секс, и найти себе хобби, которое будет приносить удовлетворение, чтобы отвлечься от этих потребностей», — написал один из посетителей сайта. Некоторые выразили сочувствие девушке автора поста, так как ранее из-за своих страстей он уже разрушил жизни и отношения нескольких людей.

Ранее пользователи сайта дали советы людям с низким либидо. Тем, кто не испытывает отвращения к телу партнера, а просто не хочет заниматься сексом с проникновением, посоветовали удовлетворять партнера орально либо обратить внимание на другие виды физических контактов.

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      Алиса Дмитриева
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