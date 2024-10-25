На Украине из-за отъезда молодежи закрылось более двух тысяч школ

За последние четыре года на Украине закрыли 2114 школ из-за отъезда молодежи

На Украине из-за отъезда молодежи закрылось более двух тысяч школ за последние четыре года. Об этом сообщает в Telegram издание «Страна.ua».

«За последние четыре года в Украине закрыли 2114 школ, первоклассников стало меньше более чем на 122 тысячи. Если в 2020-21 годах в стране работало 14 815 школ, то в 2023-24 годах уже 12 701», — говорится в публикации.

Отмечается, что больше всего школ закрывают в сельской местности. В городах за измеряемый период было закрыто пять процентов школ от общего числа образовательных учреждений.

Ранее в Верховной раде рассказали о сотнях тысяч покинувших страну перед началом учебного года школьников. По словам нардепа Нины Южиной, в июле-августе с Украины уехали около 300 тысяч учащихся, в основном старшеклассников.